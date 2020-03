EUA registra 1.264 casos de coronavírus; número de mortes sobe a 36

O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos registrava nesta quinta-feira 1.264 casos de coronavírus, um aumento de 277 casos em relação à contagem anterior, e disseram que o número de mortes aumentou em 7, para 36.

A agência disse que os casos foram relatados por 42 Estados e pelo Distrito de Columbia, acima do relatório anterior de 38 Estados e do Distrito de Columbia.

A contagem do CDC inclui 49 casos entre pessoas repatriadas do Japão e Wuhan, China, onde o surto começou. Os números do CDC não refletem necessariamente casos relatados por Estados individuais.