EUA reagem a relatos de movimentação da China em fronteira de Hong Kong

Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a movimentação paramilitar da China ao longo da fronteira de Hong Kong, disse um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA nesta quarta-feira, alertando que a erosão contínua da autonomia do território põe em risco seu status especial nas relações exteriores.

O funcionário reiterou um apelo dos EUA para que todos os lados evitem a violência e disse ser importante o governo de Hong Kong respeitar “as liberdades de expressão e de reunião pacífica”.

“Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com relatos de movimentação paramilitar chinesa ao longo da fronteira de Hong Kong”, disse o porta-voz. “Os Estados Unidos fazem um apelo a Pequim com força a aderir aos seus compromissos… de permitir que Hong Kong exercite um grau alto de autonomia”.

“Repudiamos a violência e pedimos todos os lados a mostrar comedimento, mas continuamos firmes em nosso apoio à liberdade de expressão e à liberdade de reunião pacífica em Hong Kong”, disse o porta-voz. “A erosão contínua da autonomia de Hong Kong põe em risco seu status especial longamente estabelecido nas relações exteriores”.

Uma lei norte-americana de 1992 garante tratamento preferencial a Hong Kong em questões comerciais e econômicas em comparação com a China. Entre as áreas de tratamento especial estão vistos, aplicação da lei e investimentos.