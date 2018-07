EUA preparam sanções contra governo Ortega na Nicarágua

O senador eleito pela Flórida (Estados Unidos) Marco Rubio (Partido Republicano) afirmou hoje (22) que há risco de “uma guerra civil é real na Nicarágua” e criticou o governo do presidente Daniel Ortega por “ter manchado as mãos de sangue”. Segundo ele, o Congresso norte-americano estuda a possibilidade de definir sanções contra o governo de Ortega em represália às repressões aos protestos no país.

“A possibilidade de uma guerra civil na Nicarágua é real”, disse Rubio, membro do Comitê das Relações Exteriores do Senado, em entrevista ao programa State of the Union da emissora CNN. “[Essa crise] poderia desencadear uma crise migratória”, acrescentou.

“A mensagem ao regime da Nicarágua de Ortega foi muito clara: convoque eleições antecipadas, permita eleições legítimas, e isso avança e todo mundo fica bem. Mas, se você mancha as mãos de sangue, isso já não é possível. E decidiram manchar as mãos com sangue”, disse o senador.

Desde abril, a Nicarágua vive diariamente protestos contra o governo Ortega. De acordo com organizações não governamentais, 351 morreram e mais de 2 mil ficaram feridos.

*Com informações da Agência EFE