EUA pode abandonar diálogo se Kim não seguir caminho correto, diz Pompeo

Washington – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, alertou nesta quarta-feira que a Casa Branca está preparada para suspender as negociações com a Coreia do Norte se o diálogo sobre o fim do programa nuclear e de mísseis de Kim Jong-un não seguir o caminho correto.

“Temos uma ideia clara sobre a história do regime norte-coreano. É hora de resolver isto de uma vez. Um acordo ruim não é uma opção para nós”, afirmou Pompeo em uma audiência realizada pelo Comitê de Relações Exteriores da Câmara de Representantes.

“O povo americano conta conosco para que façamos isso bem. Se não nos apresentarem o acordo correto, respeitosamente iremos embora”, prosseguiu o secretário de Estado, que assumiu o cargo em abril.

Trump afirmou ontem que existe uma “possibilidade muito significativa” de o encontro com Kim Jong-un não ocorra no dia 12 de junho, em Cingapura, como estava inicialmente previsto.

No entanto, Pompeo, que se reuniu duas vezes com o líder da Coreia do Norte nas últimas semanas, mostrou otimismo sobre as perspectivas de a cúpula histórica ocorrer.

O encontro está em risco desde a semana passada, quando a Coreia do Norte ameaçou cancelá-lo por considerar que os EUA estão tentando impor um modelo de desnuclearização ao país.