EUA planejam retirar imediatamente suas tropas da Síria, diz imprensa

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja retirar imediatamente da Síria os 2 mil soldados americanos que lutam no país contra o grupo terrorista Estado Islâmico (EI), informaram nesta quarta-feira veículos de imprensa locais, que citam um funcionário do Departamento de Defesa.

De acordo com a emissora “CNN”, o próprio Trump tomou a decisão de efetuar uma retirada “completa” e “rápida” das tropas americanas que lideram a coalizão internacional contra o terrorismo jihadista desde 2014.

Durante a campanha para as eleições de 2016, Trump defendeu uma diminuição da presença militar dos EUA no Oriente Médio, mas, quando chegou à Casa Branca, integrantes do alto escalão do Pentágono o convenceram a manter as tropas americanas na Síria para acabar com o Estado Islâmico.