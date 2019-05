Washington – O enviado dos Estados Unidos para a Venezuela, Elliott Abrams, afirmou nesta quarta-feira que perdeu o contato com alguns funcionários de alto escalão do governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que supostamente estavam negociado com a oposição a saída do governante.

“Constatei que muitos deles desligaram seus celulares”, reconheceu Abrams em entrevista à Agência Efe.

Mais informações em instantes.