EUA pediu a Duque esforços para reduzir produção e tráfico de drogas

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, manteve nesta sexta-feira (22) uma conversa por telefone com o presidente eleito da Colômbia, Iván Duque, e lhe pediu esforços para reduzir a produção e o tráfico de drogas, informou a Casa Branca.

Em uma sucinta nota oficial, a Presidência americana apontou que na conversa Pence “reforçou a necessidade de se mover de forma decisiva para diminuir a produção e o tráfico de drogas”.

Apesar de um brutal confronto de anos com grupos narcotraficantes, a Colômbia continua sendo a principal produtora mundial de cocaína, um aspecto crucial e doloroso da relação desse país com os Estados Unidos.

Pence e Duque, apontou a Casa Branca, conversaram sobre assuntos da atualidade, “incluindo o processo de paz em curso” no país sul-americano.

“Os dois líderes também conversaram sobre a crise humanitária” na Venezuela, e se comprometeram a continuar os esforços a favor da “restauração da democracia” nesse país.

Na quinta-feira, o direitista Duque se reuniu na sede presidencial, em Bogotá, com o atual presidente, Juan Manuel Santos, em um encontro considerado parte do chamado “processo de conexão” na transição ao novo governo.

Duque, afilhado político do ex-presidente conservador Álvaro Uribe, venceu as presidenciais no domingo com a promessa de mudar o histórico acordo de paz que o governo da Colômbia assinou em 2017 com a guerrilha das Farc.

Também se comprometeu a endurecer as condições para retomar os diálogos de paz com o último grupo armado da Colômbia, o ELN.