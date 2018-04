EUA pedirão mais sanções à Venezuela durante Cúpula das Américas

Lima – O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse nesta sexta-feira que aproveitará seu discurso e suas reuniões na Cúpula das Américas realizada em Lima para pedir à América Latina e ao mundo que aumentem suas sanções à Venezuela e ajudem a fazer frente à crise humanitária nesse país.

“Nossa mensagem buscará unir nossos aliados para enfrentar esta crise humanitária, mas também trazemos um chamado por mais sanções, mais isolamento e mais pressão diplomática, começando no nosso continente, mas também no resto do mundo, para reconhecer que a Venezuela é uma ditadura”, declarou Pence ao reunir-se com opositores venezuelanos pouco depois de sua chegada a Lima.