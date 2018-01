EUA pedem que sentimento do povo iraniano seja “amplificado”

Nações Unidas – Os Estados Unidos fizeram nesta sexta-feira na ONU um pedido para que “o sentimento do povo iraniano” surgido nos protestos dos últimos dias seja “amplificado”, ao frisar que as manifestações são “uma expressão espontânea” dos direitos mais fundamentais.

“O povo iraniano disse que já basta e está levando isto para as ruas”, afirmou a embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, ao discursar em uma sessão especial do Conselho de Segurança para analisar os protestos políticos no Irã.

Na opinião de Haley, os iranianos enviaram uma “mensagem inequívoca” em suas manifestações ao pedirem, segundo ela, que o governo de Teerã deixe de “apoiar o terrorismo” e pense nas necessidades da população.