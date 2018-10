EUA pedem desnuclearização da Coreia do Norte antes de fim da guerra

Seul – A Coreia do Norte precisa tomar passos para alcançar uma desnuclearização comprovada antes de atingir o “objetivo comum” de declarar o fim oficial da Guerra da Coreia, disse um enviado dos Estados Unidos nesta segunda-feira.

Stephen Biegun, representante especial dos EUA para a Coreia do Norte, esteve em Seul para se reunir com altos funcionários sul-coreanos, incluindo seu colega Lee Do-hoon, em meio a crescentes sinais de divergência entre os aliados em relação à Coreia do Norte.

Nos últimos meses, o governo sul-coreano de Moon Jae-in avançou com esforços para se engajar com a Coreia do Norte, alimentando preocupação dos Estados Unidos com várias questões, especialmente a implementação contínua das sanções da ONU contra Pyongyang, devido aos programas nucleares e de mísseis norte-coreanos.

O líder norte-coreano Kim Jong Un prometeu trabalhar para a desnuclearização durante cúpula sem precedentes em junho com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas as ações dePyongyang não têm conseguido satisfazer as exigências dos EUA por medidas irreversíveis para eliminar seu arsenal, incluindo a divulgação completa de suas armas e instalações nucleares.

Os dois diplomatas procuraram recuperar as estagnadas negociações nucleares, com Biegun dizendo ter “absoluta certeza”de que os aliados podem trabalhar juntos para alcançar seu objetivo de desnuclearização.

“Temos uma meta compartilhada aqui, que é acabar com 70 anos de guerra e hostilidades na península coreana”, disse Biegun a Lee no início da reunião.

“E o principal requisito para chegarmos ao ponto final é conseguir a desnuclearização final, completa e verificada da Coreia do Norte. Estou absolutamente confiante de que isso está em nosso alcance.”

A Coreia do Norte e os Estados Unidos têm divergido sobre o que deve acontecer primeiro: a desnuclearização da Coreia do Norte ou a declaração do fim da Guerra da Coreia.