EUA pede para ONU manter sanções para pressionar Coreia do Norte

O secretário de Estado americano Mike Pompeo se reuniu nesta sexta-feira (20) com o Conselho de Segurança da ONU e pediu para o grupo manter a pressão sobre a Coreia do Norte.

Em seu primeiro encontro com o Conselho desde a cúpula entre Donald Trump e Kim Jong Un, Pompeo deveria fornecer detalhes sobre os esforços dos Estados Unidos para que a Coreia do Norte abandone seus programas nuclear e balístico e convencê-los de que manter as sanções é crucial neste sentido.

Após o encontro entre os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte em Singapura em meados de junho, Trump garantiu que Kim concordou em desnuclearizar a península, mas não foram dados detalhes específicos do acordo.

Após Pompeo viajar a Pyongyang neste mês para tratar do assunto, a Coreia do Norte se queixou das exigências americanas para alcançar uma rápida desnuclearização.

A China e a Rússia argumentam que os esforços da Coreia do Norte, após ter se reunido com Trump e interrompido os testes de mísseis, devem ser reconhecidos através da suavização das medidas econômicas contra ela.

Os diálogos de Pompeo com o Conselho em Nova York, do qual participaram também a chanceler sul-coreana Kang Kyung-wha e o embaixador japonês na ONU Koro Bessho, acontecem depois de Rússia e China decidirem esperar seis meses antes de aplicar um corte nas entregas de petróleo refinado à Coreia do Norte, como foi pedido pelos Estados Unidos.