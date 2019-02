EUA pedem à Rússia para não inflamar a situação na Ucrânia

Washington – O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, alertou nesta sexta-feira que, apesar de ter recebido garantias da Rússia de que respeitará a soberania da Ucrânia, esse país deve evitar movimentos “que inflamem a situação”.

Kerry disse em entrevista coletiva depois de se reunir com a chanceler colombiana, María Ángela Holguín, que falou com seu colega russo, Serguei Lavrov, sobre a situação na região ucraniana da Crimeia, onde tropas armadas tomaram dois aeroportos, algo do que Kiev acusa a Rússia.

“(Lavrov) nos disse que não têm intenção de incorrer em nenhuma violação de soberania (da Ucrânia), de toda forma deixei claro que isto pode ser mal-interpretado e há suficientes tensões, sendo importante para todos ser extremamente cuidadosos para não inflamar a situação”, assegurou o chefe da diplomacia dos EUA.