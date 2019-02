EUA: Os pré-candidatos democratas que querem a presidência em 2020

São Paulo – A eleição para a presidência dos Estados Unidos acontece apenas em 2020. No entanto, a corrida eleitoral do lado do Partido Democrata já está esquentando. Até o momento, pelo menos dez nomes confirmaram presença na lista de pré-candidatos democratas, mas a expectativa é a de que esse número cresça nos próximos meses.

Ainda é cedo para cravar quem será o nome democrata a disputar a Casa Branca nas eleições americanas e é comum que os partidos registrem muitos pré-candidatos. Em 2016, por exemplo, a nomeação democrata foi disputada por cerca de cinco pessoas, enquanto a republicana foi pleiteada por ao menos 16, incluindo o atual mandatário, Donald Trump.

Embora a lista de pré-candidatos esteja tomando forma, somente em meados de 2020, depois das convenções nacionais dos partidos, é que o mundo saberá quem serão os candidatos oficiais da corrida presidencial. Enquanto isso não acontece, veja os democratas que já trabalham na disputa pela nomeação do partido.

Kamala Harris

Idade: 54 anos

Estado: Califórnia

A senadora Kamala Harris é a segunda mulher negra a atuar no Senado americano e é uma crítica contumaz da gestão Trump. Filha de um jamaicano e uma indiana, lançou sua candidatura no Dia de Martin Luther King e trabalhou como procuradora-geral da Califórnia antes de ocupar o assento na casa.

Cory Brooker

Idade: 49 anos

Estado: Nova Jersey

Uma nova cara do Partido Democrata, Brooker é um jovem advogado que já foi prefeito da cidade de Newark e e atualmente cumpre o mandato de senador. Anunciou sua participação como pré-candidato do partido no dia 1º de fevereiro, primeiro dia do Mês da História Negra, e suas primeiras entrevistas foram reservadas para programas de rádio apresentados por âncoras negros e latinos.

Amy Klobuchar

Idade: 58 anos

Estado: Minnesota

Senadora pelo estado de Minnesota, Amy tem a seu favor o fato de ser especialmente popular entre os eleitores: venceu a corrida pelo Senado em 2018 com 60% dos votos.

Julián Castro

Idade: 44 anos

Estado: Texas

Julián Castro é ex-prefeito da cidade de San Antonio, cargo que ocupou por duas vezes. Foi, ainda, secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano da gestão Obama. Castro, que é de origem mexicana, fez o anúncio em espanhol e em uma região da cidade de San Antonio que é densamente habitada por latinos, Plaza Guadalupe, onde nasceu e foi criado.

Elizabeth Warren

Idade: 69 anos

Estado: Massachusetts

Elizabeth é uma figura conhecida dos eleitores americanos e está no Senado desde 2013. Ex-professora da Faculdade de Direito da prestigiada Universidade de Harvard, Elizabeth vem enfrentando baixos níveis de popularidade em razão de uma polêmica envolvendo um teste de DNA feito por ela para comprovar raízes indígenas.

John Delaney

Idade: 55 anos

Estado: Maryland

Um dos primeiros democratas a se posicionar como pré-candidato, o bilionário Delaney é ex-representante do estado de Maryland e um crítico do sistema de financiamento de campanhas dos EUA. É, ainda, defensor de leis mais rígidas para a compra e porte de armas de fogo.

Tulsi Gabbard

Idade: 37 anos

Estado: Havaí

Apoiadora do senador Bernie Sanders na corrida presidencial de 2016, Tulsi serviu na Guarda Nacional dos Estados Unidos e esteve por duas vezes no Oriente Médio. Em 2017, se encontrou com o líder da Síria, Bashar Al-Assad, sem o conhecimento do então presidente Barack Obama, um movimento que lhe rendeu duras críticas. Hoje, atua como representante do Havaí.

Pete Buttigieg

Idade: 37 anos

Estado: Indiana

Buttgieg é um dos pré-candidatos mais jovens entre os democratas. Prefeito de South Bend, Indiana, é veterano da guerra do Afeganistão e o primeiro homem abertamente gay a se lançar como candidato à presidência dos Estados Unidos.

Kirsten Gillibrand

Idade: 52 anos

Estado: Nova York

Senadora pelo estado de Nova York, Kirsten capitaneou uma iniciativa do Senado que visava reformar as políticas de violência sexual nas forças armadas dos EUA. Foi, ainda, uma das maiores críticas do ex-senador democrata, Al Franken, que foi acusado de assédio sexual e acabou renunciando ao posto em 2017.

Marianne Williamson

Idade: 66 anos

Estado: Texas

A guru espiritual das estrelas, incluindo a apresentadora Oprah, também irá concorrer à nomeação do Partido Democrata. Marianne é uma autora de sucesso de livros de autoajuda e disse almejar trabalhar pelo “despertar moral e espiritual do país”. Já concorreu ao legislativo estadual da Califórnia em 2014, mas não se elegeu.

Andrew Yang

Idade: 44 anos

Estado: Nova York

O empresário Yang é conhecido no mundo das startups de tecnologia e atuou em prol do empreendedorismo durante os anos da gestão Obama. Ele é fundador da Venture for America, entidade que oferece bolsas de estudo para empresários nos EUA, e tem como bandeira a defesa de uma renda básica universal, especialmente focando na fatia de pessoas cujos postos de trabalho foram afetados pela automação.