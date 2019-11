Estados Unidos notificam a ONU sobre saída do Acordo de Paris

Os Estados Unidos notificaram a Organização das Nações Unidas (ONU) nesta segunda-feira (4) que vão sair do Acordo de Clima de Paris, disse uma autoridade do Departamento de Estado norte-americano.

Este é o primeiro passo formal em um processo de um ano para que o país deixe o pacto global de combate às mudanças climáticas.

A decisão dos Estados Unidos aprofunda um atrito com seus aliados e coloca o país ao lado de Síria e Nicarágua como as únicas nações do mundo a não participarem do acordo histórico de 195 países firmado em Paris em 2015.

A Comissão Europeia lamentou profundamente a saída dos EUA do acordo de Paris, dizendo que buscará novas alianças para combater a mudança climática. “A UE fortalecerá suas parcerias existentes e buscará novas alianças das maiores economias do mundo para os Estados insulares mais vulneráveis”, afirmou.

De acordo com cientistas, a saída dos EUA pode acelerar os efeitos da mudança climática global, provocando ondas de calor, enchentes, secas e tempestades violentas mais frequentes.

Durante a campanha presidencial de 2016 Trump repudiou o acordo, dizendo que custaria trilhões de dólares aos EUA sem nenhum benefício tangível.