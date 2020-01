EUA não têm planos de retirar tropas do Iraque, diz secretário de Defesa

Washington — Os Estados Unidos não têm planos de se retirarem militarmente do Iraque, disse o secretário norte-americano de Defesa, Mark Esper, a repórteres no Pentágono nesta segunda-feira, após reportagem da Reuters e de outros veículos de imprensa sobre uma carta enviada pelas Forças Armadas norte-americanas sobre um retirada.

“Não há nenhuma decisão qualquer que seja de se deixar o Iraque”, disse Esper, quando indagado sobre a carta, acrescentando que não foram emitidos planos para preparar a retirada.

“Não sei o que é essa carta… Estamos tentando descobrir de onde vem isso, o que é isso. Mas não houve nenhuma decisão de sair do Iraque. Ponto.”

Esper disse que os EUA seguem comprometidos em combater o Estado Islâmico no Iraque, ao lado de seus aliados e parceiros.

O general do Exército dos EUA, Mark Milley, chefe do Estado-Maior, disse a um grupo de repórteres que a carta vazada era apenas um rascunho mal redigido de documento que visava apenas destacar o aumento do movimento dos militares

“Mal escrita, implica retirada. Não é isso que está acontecendo”, disse.