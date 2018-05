EUA mudam embaixada em Israel e tensão se consolida no Oriente Médio

Os Estados Unidos iniciam nesta segunda-feira o processo de mudança de sua embaixada em Israel para a cidade de Jerusalém. A mudança faz parte do processo de reconhecimento da cidade sagrada como capital de Israel, realizada pelo presidente americano, Donald Trump, em dezembro do ano passado. Junto a ele, o Paraguai e a Guatemala também afirmaram que vão mudas suas embaixadas para um novo endereço.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

A mudança está marcada para o mesmo dia em que se comemoram os 70 anos da fundação do estado de Israel, e contará com a presença da filha de Trump, Ivanka Trump, e o Conselheiro sênior da Casa Branca, Jared Kushner.

O evento será simples: os dois irão a Jerusalém Oriental – parte controlada por Israel – para inaugurar uma placa que informa que o consulado dos Estados Unidos agora será a embaixada do país.

Alvo de polêmicas e de críticas internacionais, a mudança pode ser uma guinada na influência e na força política e internacional de Israel no Oriente Médio, uma vez que o país já ocupa a parte oriental da cidade, mas é acusado de promover a ocupação total da cidade sem o reconhecimento internacional.

Além das formalidades políticas e diplomáticas, a decisão trouxe consequências reais para a tensão entre Palestina e Israel. Com o anúncio da decisão, grupos muçulmanos e parte da população palestina voltaram às ruas para se manifestar de forma mais intensa. O resultado foram dezenas de mortes (a ONU contabiliza mais de 42), centenas de detenções e muitas cenas de guerras.

Com um histórico de instáveis processos de paz, a cidade de Jerusalém – que é considerada sagrada para islâmicos, judeus e cristãos – era o ponto nevrálgico da relação entre os Estados.

Em dezembro, o coordenador especial da ONU, Nickolay Mladenov, afirmou que somente uma “negociação entre as duas partes” poderia decidir o futuro da cidade.

A mudança das embaixadas, portanto, simboliza mais uma passo na escalada de tensões na região, que ganhou força na semana passada quando os Estados Unidos abandonaram o acordo nuclear com o Irã.

Horas depois, Israel bombardeou alvos do Irã na Síria. Nesta segunda-feira, 20 palestinos ficaram feridos em confrontos com soldados israelenses. Novos protestos devem acontecer ao longo do dia.

A mudança da embaixada não poderia vir em momento mais simbólico.