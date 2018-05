EUA: Menos de um terço da população apoia saída de acordo com Irã

Menos de um em cada três norte-americanos concordam com a decisão do presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos de um acordo para limitar o programa nuclear do Irã, segundo uma pesquisa de opinião nacional da Reuters/Ipsos divulgada nesta terça-feira.

A pesquisa, conduzida entre 4 e 8 de maio, antes do anúncio do presidente republicano de encerrar o acordo, mostrou que 29 por cento de adultos queriam encerrar o acordo com o Irã e outras cinco potências mundiais para aliviar sanções e limitar o programa nuclear do Irã.

Outros 42 por cento disseram que os Estados Unidos deveriam ficar no acordo, e os restantes 28 por cento disseram que “não sabem”.

Mesmo entre aqueles que estão registrados como republicanos, menos da metade –44 por cento– defendeu encerrar o envolvimento dos EUA no acordo. Outros 28 por cento queriam continuar e os restantes 28 por cento disseram que não sabiam.

Trump, que há muito tempo tem criticado o acordo de 2015 por não ser duro o bastante com o Irã, anunciou que está encerrando o envolvimento norte-americano e que imporá o “nível mais alto” de sanções econômicas contra o país.

Segundo a pesquisa, 54 por cento dos norte-americanos disseram que eles “fortemente” ou “de alguma maneira” apoiam o acordo nuclear iraniano, enquanto 27 por cento disseram que eram “fortemente” ou “de alguma maneira” contrários a ele.

Muitos norte-americanos também pareciam estar preocupados sobre o que aconteceria se Trump retirasse os EUA do acordo.

Quase dois entre três adultos disseram que se os EUA encerrassem seu acordo, o Irã provavelmente anunciaria que estava desenvolvendo armas nucleares. Cerca de metade disseram que pensavam que seria provável que os EUA e Irã “entrassem em conflito armado”.

A pesquisa Reuters/Ipsos foi conduzida online em inglês. Ela reuniu respostas de 1.277 adultos, incluindo 492 republicanos registrados. Ele tem um intervalo de credibilidade de 3 pontos percentuais para a amostra total e 5 pontos percentuais para republicanos registrados, significando que os resultados podem variar nesta margem em ambas as direções.