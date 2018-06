EUA: Líder republicano diz apoiar lei que deixa famílias imigrantes juntas

São Paulo – O líder republicano no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell (Kentucky), disse nesta terça-feira que apoia um projeto de lei que mantém famílias imigrantes juntas, mas detidas na fronteira. “Eu apoio e todos os senadores republicanos dão suportem ao plano que mantém as famílias unidas”, disse McConnell a repórteres.

Congressistas republicanos estão se esforçando para evitar atritos com a opinião pública à medida que a reação à política de “tolerância zero” do governo Donald Trump cresce em relação à imigração ilegal nos EUA, que gerou a separação de milhares de crianças de seus pais. “Precisamos consertar o problema e isso requer uma solução legislativa”, disse McConnell, rejeitando uma afirmação do líder democrata no Senado, Chuck Schumer (Nova York), de que o governo Trump poderia acabar com a crise quando quisesse.

O líder republicano, no entanto, argumentou contra a tentativa de adicionar outras propostas relacionadas à imigração no projeto de lei referente à separação de famílias. “Minha suposição é que, para corrigir esse problema, você não consegue resolver todos os problemas”, disse o líder republicano.