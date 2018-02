EUA iniciam retirada gradual de tropas no Iraque

Bagdá – Os Estados Unidos iniciaram a retirada gradual de suas tropas no Iraque, após o anúncio do fim da guerra contra o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) em dezembro do ano passado, informou à Agência Efe o porta-voz do governo iraquiano, Saad al Hadizi.

“Após a vitória sobre o EI, começou a coordenação com os EUA para a retirada das suas tropas”, apontou o porta-voz, que acrescentou que em breve terá início a retirada dos assessores militares americanos.

No entanto, os EUA continuarão apoiando o exército iraquiano “com treinamento e armas”, disse Al Hadizi.

No último dia 10 de janeiro, o embaixador americano no Iraque, Douglas Silliman, afirmou em uma entrevista coletiva em Bagdá que Washington reduziria suas tropas de forma gradual nos meses seguintes.

Além disso, Silliman anunciou que os EUA contribuirão com US$ 75 milhões adicionais para “apoiar a estabilização do Iraque após sua libertação do EI”, o que eleva a US$ 150 milhões os fundos destinados com este fim em 2018.

O governo iraquiano anunciou no início de dezembro de 2017 o fim da guerra contra o EI, após ter recuperado o controle das últimas áreas dominadas pelo grupo extremista no oeste do país, embora ainda haja presença de terroristas no Iraque.