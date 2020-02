EUA fecha acordo com Talibã e deve tirar tropas do Afeganistão

São Paulo – Os Estados Unidos assinaram um acordo com o Talibã neste sábado (29) em Doha, capital do Catar, que pode abrir caminho para a retirada de tropas estrangeiras do Afeganistão após 18 anos de conflito.

A assinatura foi entre o enviado especial americano, Zalmay Khalilzad, e o chefe político do Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, com a presença do secretário de Estado americano, Mike Pompeo. Enquanto isso, o secretário de Defesa americano Mark Esper estava em Cabul para lidar com o governo afegão.

O acordo estava sendo negociado há anos, mas ainda há ceticismo sobre sua efetividade e como se dará a legitimidade do Taliban no cenário internacional, além do calendário de retirada de soldados estrangeiros do país.