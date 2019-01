Washington – O assessor de segurança nacional da Casa Branca, H. R. McMaster, disse nesta sexta-feira que os Estados Unidos estão se aproximando do limite do que as sanções e a diplomacia podem realizar sobre o programa de armas da Coreia do Norte.

“Para aqueles… que têm comentado sobre a falta de uma opção militar, há uma opção militar”, afirmou McMaster a jornalistas na Casa Branca, acrescentando, no entanto, que não seria a escolha preferida do governo Trump.