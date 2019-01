EUA esperam visita de principal negociador de comércio da China

Washington / Pequim – Autoridades dos Estados Unidos esperam que o principal negociador comercial da China visite Washington neste mês, sinalizando que discussões de alto nível devem acontecer após as conversas desta semana entre autoridades de nível intermediário em Pequim.

As duas maiores economias do mundo tentam forjar um acordo para acabar com a guerra tarifária.

“A intenção atual é que o vice-premiê Liu He muito provavelmente venha e nos visite neste mês e espero que a paralisação do governo não tenha impacto”, disse o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, a repórteres na quinta-feira em Washington. “Continuarem com essas reuniões assim como enviamos uma delegação à China.”

O governo dos EUA está no 20º dia de uma paralisação parcial com o presidente Donald Trump, um republicano, e democratas do Congresso em desentendimento devido ao financiamento e desejo de Trump de construir um muro na fronteira entre os EUA e o México.

Pessoas familiarizadas com as negociações em Pequim disseram na quinta-feira que estão crescendo as expectativas de que Liu dê continuidade às negociações com o representante do Comércio, Robert Lighthizer, e Mnuchin.

Negociações nesse nível são consideradas importantes para serem tomadas decisões importantes para aliviar a guerra comercial, que afetou o fluxo comercial de centenas de bilhões de dólares em bens e prejudicou os mercados globais.