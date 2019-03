EUA enviarão equipe para ajudar em queda do avião da Ethiopian Airlines

Washington – O Conselho Nacional de Segurança em Transportes dos EUA enviará quatro pessoas para ajudar no acidente fatal da Ethiopian Airlines, disse um porta-voz do NTSB no domingo.

A U.S. Federal Aviation Administration também está monitorando os desenvolvimentos relativos ao acidente, conforme disse em um comunicado. “Estamos em contato com o Departamento de Estado e planejamos nos unir ao NTSB em sua assistência às autoridades da aviação civil da Etiópia para investigar o acidente”, disse um comunicado da FAA.

Um Boeing 737 da Ethiopian Airlines para Nairóbi caiu neste domingo matando 149 passageiros e oito tripulantes que estava a bordo.