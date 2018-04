EUA enfrentam Rússia e pedem para ONU pautar votação sobre ataque na Síria

Washington – Os Estados Unidos pediram que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) vote às 15h desta terça-feira (16h no horário de Brasília) uma proposta para instaurar um novo inquérito sobre o uso de armas químicas na Síria após relatos de um ataque com gás em uma cidade controlada por rebeldes no país, disseram diplomatas.

Os diplomatas afirmaram, ainda, que a resolução provavelmente será vetada pela Rússia, aliada da Síria.

Para ser aprovada, uma resolução precisa de nove novos a favor e nenhum veto por parte da Rússia, China, França, Reino Unido ou Estados Unidos.