EUA elogiam início do desmantelamento de base norte-coreana

O presidente Donald Trump saudou nesta terça-feira as informações de que a Coreia do Norte iniciou o desmantelamento da infraestrutura de sua principal base de lançamento de satélites, considerada um local de testes de seus mísseis intercontinentais.

“Novas imagens de hoje mostram que a Coreia do Norte começou o processo de desmantelamento de um local importante de lançamento de mísseis e nós apreciamos isso”, afirmou Trump, recordando sua “fantástica reunião” com o líder norte-coreano Kim Jong Un no mês passado.

A informação sobre este desmantelamento é resultado de imagens recentes analisadas por especialistas.

Se confirmado, este desmantelamento relatado pelo 38 North, um site dedicado à análise da Coreia do Norte, pode ser considerado um primeiro avanço após a cúpula histórica no mês passado entre Kim Jong Un e Trump.