EUA e Coreia do Sul concordam em adiar exercícios militares

São Paulo – Os Estados Unidos e a Coreia do Sul concordaram em adiar os exercícios militares conjuntos anuais para depois dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, que acontecem entre 9 e 25 de fevereiro.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, os presidentes Donald Trump e Moon Jae-in conversaram por telefone nesta quinta-feira durante 35 minutos e debateram suas preocupações com a vizinha Coreia do Norte.

A expectativa é de que o adiamento das atividades militares ajude a atenuar a inquietude na Península da Coreia.

Nesta semana, as tensões entre Washington e Pyongyang voltaram à tona, com o líder norte-coreano Kim Jong-un afirmando na segunda-feira que seu país concluiu o programa de armas nucleares e pode atingir qualquer ponto dos EUA.

“Há um botão nuclear instalado na escrivaninha do meu escritório”, afirmou Kim durante seu discurso anual de Ano Novo, televisionado.

Trump respondeu à provocação por meio de sua conta oficial no Twitter, dizendo que também tem um “botão nuclear muito maior e mais poderoso que o dele”.

Ainda que, por um lado, Kim Jong-un tenha decidido cutucar Trump, por outro, ele sinalizou uma redução da animosidade com Moon Jae-in ao retomar um canal de comunicação entre as fronteiras.

A intenção seria encontrar formas de cooperação entre os países nos Jogos Olímpicos.