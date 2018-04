EUA dizem que Opaq ainda não entrou em local de ataque sírio

Washington – Os Estados Unidos acreditam que inspetores do órgão de fiscalização de armas químicas ainda não conseguiram entrar no local do suposto ataque químico de 7 de abril contra a cidade síria de Douma, disse a porta-voz do Departamento de Estado Heather Nauert nesta terça-feira.

Nauert afirmou estar ciente de relatos da Síria de que os inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas puderam ver o local, mas “nosso entendimento é de que a equipe não entrou em Douma”.

Ela disse que os Estados Unidos têm informações de que tanto gás de cloro quanto gás sarin foram usados no ataque e que estão preocupados que evidências estejam se deteriorando quanto mais tempo os inspetores ficam sem acesso ao local.