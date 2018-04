EUA dizem que governos aumentarão pressão sobre Venezuela

Os Estados Unidos e um grupo de outros países concordaram em aumentar a cooperação para impedir que autoridades “corruptas” da Venezuela e suas redes de apoio tenham acesso ao sistema financeiro internacional, afirmou nesta quinta-feira o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin.

“Ações concretas são necessárias para restringir a capacidade de autoridades corruptas venezuelanas e suas redes de apoio de abusarem do sistema financeiro internacional”, disse Mnuchin em um comunicado divulgado após um encontro durante as reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, em Washington.

A reunião incluiu representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, França, Alemanha, Guatemala, Itália, Japão, México, Panamá, Paraguai, Peru, Espanha, Reino Unido e EUA, disse o Tesouro.

A Venezuela, que possui as maiores reservas provadas de petróleo do mundo, está mergulhada em uma profunda crise econômica e política, marcada pela escassez generalizada de alimentos e medicamentos, hiperinflação e crescente insegurança. Críticos culpam as políticas do governo socialista pela crise no país, que é membro da Opep.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que a recessão é resultado de uma “guerra econômica” liderada pela oposição do país e pelos EUA. Ele busca a reeleição em pleito marcado para 20 de maio.

As autoridades que se encontraram com Mnuchin disseram que a Venezuela poderia receber mais apoio internacional se tivesse um governo que garantisse o suporte da região e querem ter medidas de apoio prontas para “uma rápida implementação quando as circunstâncias o permitirem”, de acordo com o Tesouro.