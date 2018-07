EUA diz que Pompeo encontrou com norte-coreanos mas não Kim

Pyongyang – O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, encerrou neste sábado dois dias de conversas com altos funcionários norte-coreanos sem se encontrar com Kim Jong Un, mas com o compromisso de novas discussões sobre desnuclearização e repatriação dos restos mortais de soldados americanos mortos durante a Guerra da Coreia.

Antes de partir de Pyongyang, Pompeo disse a repórteres que as conversas com o oficial norte-coreano Kim Yong Chol foram “produtivas”, conduzidas com “boa fé” e que “um grande progresso” foi feito em algumas áreas. Mesmo assim, ele enfatizou que “ainda há mais trabalho a ser feito” em outras áreas, muitas das quais seriam feitas por grupos de trabalho que os dois países criaram para lidar com questões específicas.

Pompeo afirmou que uma equipe do Pentágono se reuniria com autoridades norte-coreanas em 12 de julho na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul para discutir a repatriação de restos mortais e que negociações sobre a destruição do local de testes de lançamento de mísseis serão feitas em breve.

Nos dias que se seguiram à histórica reunião de cúpula do dia 12 de junho com Kim Jong Un em Cingapura, o presidente Donald Trump anunciou que o retorno dos restos mortais e a destruição das instalações de mísseis haviam sido concluídos ou estavam em andamento.

Pompeo, no entanto, disse que mais conversas são necessárias nos dois casos. “Agora temos uma reunião marcada para 12 de julho – poderia se mover um dia ou dois – onde haverá discussões entre as pessoas responsáveis pela repatriação de restos mortais. (Isto) Ocorrerá na fronteira e esse processo começará a se desenvolver nos dias seguintes”, disse ao embarcar em seu avião rumo a Tóquio. Fonte: Associated Press.