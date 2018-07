EUA devem se preparar para ingerência russa, diz secretária de Segurança

Washington – A secretária de Segurança Nacional americana, Kirstjen Nielsen, advertiu nesta quinta-feira que os Estados Unidos “devem estar preparados” para uma possível nova tentativa da Rússia de interferir nas eleições legislativas de meio mandato, previstas para novembro.

“Não acredito que haja dúvida que os russos tentaram infiltrar-se e interferir no nosso sistema eleitoral. Acho que todos devemos estar preparados para quando o voltem a fazer”, afirmou Nielsen em um fórum sobre segurança realizado em Aspen, no estado do Colorado.

Ao ser perguntada se a Rússia segue com intenções de interferir nos pleitos dos EUA, Nielsen respondeu que acredita que “seria uma bobagem” pensar o contrário.

“Acredito que seria uma bobagem pensar que não. Têm a capacidade, têm a vontade. Temos que estar preparados”, reforçou a secretária do governo americano.

Nielsen garantiu também que acredita nos relatórios das agências de inteligência dos EUA, em meio à polêmica suscitada pela desautorização desses órgãos por parte do presidente Donald Trump durante uma entrevista coletiva na segunda-feira junto ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, em Helsinque, embora mais tarde tenha se retratado.

Neste sentido, a secretária indicou que o departamento que dirige deve “tomar essa informação e proporcioná-la aos estados (do país) para que possam proteger-se e prevenir qualquer interferência russa” nos seus sistemas eleitorais.

As eleições legislativas de meio mandato, marcadas para o próximo dia 6 de novembro, servirão para renovar as 435 cadeiras da Câmara de Representantes e um terço das 100 do Senado dos EUA.