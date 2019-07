EUA derrubarão drones iraniano que voarem “perto demais” de seus navios

Washington — Os Estados Unidos irão destruir quaisquer drones iranianos que voarem “perto demais” de seus navios no Estreito de Ormuz e têm evidências de que derrubou um drone na quinta-feira, disse uma autoridade do alto escalão do governo Trump nesta sexta-feira.

O Irã rejeitou a afirmação do presidente norte-americano, Donald Trump, de que a Marinha dos EUA havia destruído um de seus drones.

O Irã disse que todos os seus aviões não-tripulados estavam contabilizados, em meio à crescente preocupação internacional de que os dois lados podem acabar em uma guerra no Golfo.

“Se eles voarem perto demais dos nossos navios, eles continuarão sendo derrubados”, disse a autoridade do governo Trump, falando a repórteres sob condição de anonimato.

A autoridade disse “ter evidências muito claras” que o navio de guerra Boxer, da Marinha dos EUA, neutralizou um drone iraniano.”Estamos confiantes”, disse.

Um vídeo do incidente pode ser divulgado pelo Pentágono, afirmou a fonte.

A autoridade também rejeitou uma oferta feita pelo ministro das Relações Exteriores iraniano, Javad Zarif, de que o Irã poderia ratificar imediatamente um documento determinando inspeções mais detalhadas de seu programa nuclear caso os EUA abandonem as sanções econômicas sobre o governo iraniano.