EUA: Corte decide que país pode deter imigrante com antecedentes criminais

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta terça-feira em favor do governo do presidente Donald Trump no caso sobre a detenção de imigrantes com antecedentes criminais.

O mais alto tribunal confirmou o argumento do governo de que as autoridades podem deter a qualquer momento e por tempo indeterminado as pessoas com esse perfil por cinco votos a favor e quatro contra, segundo um documento publicado pelo tribunal.

O juiz Samuel Alito destacou que não é tarefa do Tribunal impor um limite ao tempo que os imigrantes podem ser detidos depois de cumprir uma sentença.

Já o juiz Stephen Breyer questionou que, quando o Congresso aprovou a lei, tinha “a intenção de permitir que o governo detivesse pessoas anos após sua libertação da prisão e as mantivesse indefinidamente detidas sem uma audiência.

Esta decisão do Tribunal responde a um recurso apresentado por um tribunal inferior, que decidiu a favor dos imigrantes, numa sentença que, segundo o governo, afetou a capacidade de deportar estrangeiros que cometeram crimes.

O governo Trump tem uma postura dura em questões de imigração e atualmente muitas de suas decisões foram contestadas na Justiça e devem ser resolvidas pela Suprema Corte.