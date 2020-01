EUA registra 1º caso de infecção do misterioso vírus chinês, diz NYT

São Paulo – Estados Unidos registrou o primeiro caso de infecção do misterioso vírus chinês, que possivelmente é uma nova cepa de coronavírus. A informação foi divulgada nesta terça-feira (1) pelo jornal The New York Times, mas ainda não foi oficializada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

A expectativa é a de que a entidade se pronuncie publicamente sobre o tema ainda hoje.

De acordo com o NYT, o caso nos Estados Unidos aconteceu no estado de Washington. As circunstâncias da infecção ainda não foram detalhadas, mas a pessoa retornou há pouco de viagem de Wuhan, cidade chinesa que registrou o primeiro caso da doença. Ela havia sido hospitalizada com pneumonia e a infecção pelo coronavírus foi identificada na última segunda-feira (20).

Até o momento, ao menos 200 casos de infecção desse novo vírus foram registrados na China e em outros países da Ásia, como o Japão e na Tailândia. Seis mortes já foram confirmadas.

Mais informações em instantes.