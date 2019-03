EUA cogitam alojar 5.000 menores imigrantes em instalações militares

Washington — O Pentágono informou nesta quinta-feira (7) que o Departamento de Saúde e Serviços Sociais (HHS) lhe solicitou oficialmente que identifique instalações militares nas quais possa alojar, “em caso de necessidade”, 5.000 menores imigrantes até o próximo dia 30 de setembro.

“Em 5 de março de 2019, o subsecretário de Saúde e Serviços Sociais solicitou ao Departamento de Defesa apoio para localizar espaço para abrigar até 5.000 menores estrangeiros não acompanhados” em suas instalações, “em caso de necessidade, até 30 de setembro de 2019”, informou o Pentágono em comunicado.

No ano passado, quando o governo do presidente Donald Trump foi amplamente criticado pelas condições nas quais estavam alojados os menores que eram separados das suas famílias na fronteira, foi especulada a possibilidade de que a Casa Branca ordenasse que as Forças Armadas cedessem suas instalações, algo que, no entanto, não chegou a acontecer.