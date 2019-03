EUA: Câmara não consegue derrubar veto de emergência nacional de Trump

Washington – A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos não conseguiu derrubar o veto do presidente americano, Donald Trump, a uma resolução que visava reverter sua declaração de emergência nacional na fronteira sul do país. Neste mês, tanto a Câmara quanto o Senado aprovaram uma medida que rejeitava a declaração de emergência de Trump na fronteira dos EUA com o México – algo que foi vetado por Trump.

A Câmara, contudo, não conseguiu reunir a maioria necessária de dois terços para derrubar o veto. Foram 248 votos a favor da derrubada do veto e 181 contrários, com 14 republicanos votando em conjunto com os democratas. O Senado não tentará sua própria anulação. Fonte: Dow Jones Newswires.