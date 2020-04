França se torna 4º país a passar o número de 15 mil mortes por coronavírus

Da Redação, com Reuters

Por Da Redação, com Reuters

A França registrou oficialmente mais de 15.000 mortes por infecções pelo novo coronavírus na terça-feira, tornando-se o quarto país a ultrapassar esse limiar depois de Itália, Espanha e Estados Unidos, enquanto a taxa de aumento de mortes subiu novamente, após se firmar nos dias anteriores.

Mas o número de pessoas em unidades de terapia intensiva caiu de 6.821 para 6.730 em 24 horas, com esse total recuando pelo sexto dia consecutivo, sugerindo que o isolamento nacional, estendido para 11 de maio na segunda-feira, está tendo efeitos positivos em conter a doença.

Durante uma entrevista coletiva, Jérôme Salomon, chefe da autoridade de saúde pública, afirmou que o número de pessoas que morreram da doença em hospitais e asilos franceses aumentou 5% em um dia, para um total acumulado de 15.729, ante 4% na segunda-feira e no domingo.

Estados Unidos

O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) registrou nesta terça 579.005 casos do novo coronavírus nos Estados Unidos e informou que o número de mortes subiu em 310 para 22.252.

O CDC divulgou sua contagem de casos da doença respiratória, conhecida como Covid-19, causada por um novo coronavírus, com base em dados levantados até a tarde de segunda-feira, em comparação com a contagem do dia anterior.

Os números do CDC não refletem necessariamente casos relatados por Estados individuais.