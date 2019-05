EUA apreendem embarcação da Coreia do Norte por violar sanções

Washington — Os Estados Unidos apreenderam um dos principais cargueiros da Coreia do Norte, o Wise Honest, por violar as sanções impostas pela comunidade internacional ao país.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, a embarcação estava sendo utilizada para o transporte de carvão e maquinaria pesada, o violando as sanções impostas ao regime de Kim Jong-un.

“A ação civil de hoje é a primeira apreensão de um cargueiro norte-coreano por violar as sanções internacionais”, afirmou o promotor do Distrito Sul de Nova York, Geoffrey Berman, em comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça.

O Wise Honest é um dos principais cargueiros do país e, segundo o governo americano, era usado para transportar de maneira ilícita carvão produzido pelas indústrias norte-coreanas e para trazer de volta maquinaria pesada para abastecer o regime de Kim Jong-un.

O comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça diz que os pagamentos para a manutenção e para realizar melhorias na embarcação foram feitas em dólares e através do sistema financeiro americano.

Essas operações também violam a legislação do país e as resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

O Departamento de Justiça não esclarece onde a operação de captura do cargueiro ocorreu, mas afirma que a embarcação está sendo levada para águas sob o domínio dos Estados Unidos.

“O FBI tem o compromisso de garantir que a Coreia do Norte preste contas pelo patente menosprezo das leis americanas”, disse no diretor-adjunto da Divisão de Contraespionagem do FBI, John Brown.

A nota afirma que, em abril do ano passado, outro país interceptou o mesmo cargueiro, sem dar mais detalhes sobre o caso.

O jornal “The Washington Post” afirmou que o governo da Indonésia apreendeu em 2018 uma embarcação que violou as sanções internacionais contra a Coreia do Norte, mas, por enquanto, a Casa Branca não confirmou se esse cargueiro era o Wise Honest.

A resolução 2371 do Conselho de Segurança da ONU, aprovada contra a Coreia do Norte devido aos lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais realizados pelo regime de Kim, proíbe, desde agosto de 2017, a venda de produtos minerais extraídos no país.

O texto aprovado também afirma que os governos devem proibir seus cidadãos de iniciar novos negócios com empresas e indivíduos norte-coreanos e, com certas exceções, expandir os já existentes.

A medida foi negociada pelos EUA com a China, principal aliado da Coreia do Norte na ONU, e se soma a outras sanções econômicas similares já aplicadas contra o governo de Kim Jong-un.