EUA anunciam segundo caso de transmissão de coronavírus no país

Chicago — Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) anunciaram nesta segunda-feira outros cinco casos confirmados do novo coronavírus da China, incluindo um segundo caso de transmissão dentro dos EUA.

“Acreditamos que veremos mais casos de contaminação de pessoa a pessoa”, disse a doutora Nancy Messonnier, diretora do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias dos CDC, durante uma teleconferência com repórteres.

Entre os novos casos há um em Massachusetts e quatro na Califórnia. Quatro dos cinco pacientes viajaram recentemente a Wuhan, no centro do China, onde o surto teve origem.

Um dos pacientes californianos é um contato familiar próximo de uma pessoa que foi infectada na China. Tratou-se da segunda instância de contaminação de pessoa a pessoa do vírus nos EUA – um caso do tipo foi anunciado na semana passada no Illinois.

Os novos casos de coronavírus elevam o total de casos confirmados pelos CDC nos EUA a 11. A agência disse que atualmente monitora 82 pessoas devido a uma possível infecção do vírus.

Messonnier disse que o Departamento de Estado está transportando mais cidadãos norte-americanos de volta de Wuhan e que durante o final de semana os CDC enviaram equipes adicionais para especificar os locais em que os aviões pousarão.

Os passageiros serão submetidos a uma quarentena de 14 dias ao chegarem, acrescentou.