EUA anunciam sanções à Agência Espacial do Irã

Washington – O Governo americano anunciou nesta terça-feira a imposição de sanções contra a Agência Espacial do Irã, assim como a dois de seus institutos de pesquisa, acusando o governo do país do Oriente Médio de tentar usar o programa espacial como pretexto para testar mísseis balísticos.

“Os Estados Unidos não permitirão que o Irã use o seu programa de lançamento espacial como desculpa para progredir nos seus programas de mísseis balísticos. A tentativa do dia 29 de agosto de lançamento de um veículo espacial ressalta a urgência dessa ameaça”, afirmou o secretário de Estado, Mike Pompeo, em comunicado.

Um dia depois do teste espacial, que aconteceu na última quinta-feira e foi fracassado, o presidente dos EUA, Donald Trump, garantiu no Twitter que o seu país não está envolvido no incidente, classificado como catastrófico, e desejou sorte ao Irã para esclarecer o ocorrido.