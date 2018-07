EUA anunciam cooperação com a Rússia na Síria para proteger Israel

Helsinque – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que o governo americano cooperará com a Rússia para garantir a segurança de Israel na Síria.

“Ambos falamos com Bibi (apelido do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanhay) e eles gostariam de fazer certas coisas na Síria relacionadas com a segurança de seu país”, explicou Trump em entrevista coletiva após se reunir com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em uma cúpula realizada em Helsinque, na Finlândia.

“Rússia e Estados Unidos trabalharão juntos neste assunto”, disse o presidente americano, que ressaltou o desejo dele e de Putin de “criar segurança para Israel”.

Na entrevista coletiva conjunta, Putin revelou que Israel tomou boa parte das quatro horas do encontro com Trump, a primeira reunião formal entre eles desde que o republicano chegou ao poder em 2016.

Além disso, Putin pediu a Israel e à Síria para cumprirem o acordo de cessar-fogo de 1974 sobre as Colinas de Colã, ocupadas pelo Exército israelense durante a Guerra dos Seis Dias (1967).

Israel e Síria estão tecnicamente em guerra. As Colinas de Golã foram palco de vários incidentes desde o início do conflito na Síria em 2011. Em várias ocasiões, o governo israelense denunciou a presença na região de milícias iranianas e do grupo xiita libanês Hezbollah, leais ao governo de Bashar al Assad.

Ao concluir a cúpula, tanto Putin como Trump consideraram que a reunião foi útil e mudou a relação entre os dois países.