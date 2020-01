EUA anunciam 110 casos suspeitos de infecção por novo vírus em 26 estados

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira que não houve novos casos confirmados de coronavírus no país desde os 5 casos de sua última atualização no domingo.

O CDC, no entanto, informou que tem 110 pessoas sob investigação para possíveis casos em 26 Estados, disse Nancy Messonnier, diretora do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias do CDC, em uma entrevista coletiva.

O surto, que começou em Wuhan, na China, no final do ano passado, matou 81 pessoas e infectou mais de 2.700 naquele país.