EUA analisam mísseis para determinar origem de ataques na Arábia Saudita

Washington – Especialistas dos Estados Unidos estão analisando restos dos mísseis que atingiram duas refinarias de petróleo na Arábia Saudita no fim de semana passado para esclarecer de onde vieram os ataques.

A emissora “CNN”, que citou uma fonte anônima ligada à investigação, afirmou que os especialistas sauditas e americanos estabeleceram “com uma muito alta probabilidade” que o ataque foi efetuado de uma base no Irã próxima à fronteira com o Iraque.

No ataque foram utilizados drones e mísseis de cruzeiro que voaram a baixa altura, segundo a fonte, que acrescentou que a trajetória dos projéteis revela que chegaram do norte até o campo de Abqaiq, que foi atingido várias vezes no sábado.

A “CNN” ressaltou que os mísseis atravessaram o sul do Iraque e passaram pelo espaço aéreo do Kuwait antes de alcançarem os alvos no território saudita. Essas informações não foram confirmadas pelo Pentágono.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse nesta terça-feira que seu país está analisando indícios que sugerem que o Irã está por trás dos ataques a instalações petrolíferas da Arábia Saudita e que está pronto para defender seus interesses e aliados no Oriente Médio.

“Estamos avaliando todos os indícios. Estamos consultando nossos aliados. E o presidente determinará o melhor rumo a seguir nos próximos dias”, disse Pence em um discurso na Heritage Foundation, um centro de estudos de Washington.

O presidente Donald Trump alertou que os EUA estão “armados e carregados” para reagirem ao incidente, mas enfatizou que não quer uma guerra.

Seu secretário de Estado, Mike Pompeo, viajaria à Arábia Saudita nesta terça-feira para debater a reação aos ataques, disse Pence.

“Os Estados Unidos da América adotarão qualquer ação que seja necessária para defender nosso país, nossas tropas e nossos aliados no Golfo. Podem contar com isso.”

Se o Irã realizou os ataques de sábado para pressionar Trump a amenizar as sanções impostas a Teerã em reação ao seu programa nuclear, essa estratégia fracassará, disse Pence.

O Irã negou a autoria dos ataques de sábado, que interromperam metade da produção de petróleo saudita. O grupo houthi, um aliado de Teerã que combate uma coalizão de liderança saudita no Iêmen, disse ter realizado os ataques com drones equipados com motores normais e a jato.