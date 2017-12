EUA acusam Coreia do Norte por ataque cibernético WannaCry

Washington – O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, acusou publicamente a Coreia do Norte de estar por trás de um grande ataque cibernético que infectou centenas de milhares de computadores no mundo inteiro e paralisou partes do sistema de saúde britânico meses atrás.

Em artigo publicado ontem à noite no Wall Street Journal, o conselheiro de Segurança Nacional, Tom Bossert, afirma que a Coreia do Norte foi “diretamente responsável” pelo ataque com o vírus WannaCry e que Pyongyang terá de prestar contas por isso.

Segundo Bossert, a acusação é baseada em provas e foi confirmada por outros governos e empresas privadas, incluindo o Reino Unido e a Microsoft.

O ataque do WannaCry atingiu mais de 150 países em maio, ao bloquear documentos digitais, base de dados e arquivos, exigindo o pagamento de resgate para liberá-los.