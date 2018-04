EUA acusam Assad de ter usado gases cloro e sarin no ataque a Duma

Washington – Os Estados Unidos disseram ter relatórios que apontam que o governo da Síria usou os gases cloro e sarin contra a cidade de Duma, e denunciou que o uso de armas químicas “se soma” a “brutalidades” cometidas pelo regime de Bashar al-Assad contra seu próprio povo.

“A informação que temos aponta para o uso tanto de gás cloro como de gás sarin”, declarou uma funcionária do alto escalão gdo governo que pediu anonimato.

De acordo com a representante do governo, os EUA contam com grande quantidade de relatórios que revelam que foram as forças leais a Assad que bombardearam no último sábado a cidade de Duma, controlada por insurgentes, causando a morte de pelo menos 43 pessoas.