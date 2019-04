Etiópia aponta falha técnica como responsável por queda do Boeing 737

Adis Abeba — Uma falha no software do sistema de controle de voo do Boeing 737 MAX 8 causou a queda do avião da Ethiopian Airlines, no mês passado, na Etiópia, segundo as investigações preliminares do acidente divulgadas nesta quinta-feira, 4, pelo governo etíope.

“Uma falha “repetida” no software de controle automático de voo da aeronave fez com que o procedimento de parada fosse ativado, o que causou a queda da aeronave”, revelou hoje, em Adis Abeba, a ministra dos Transportes da Etiópia, Dagmawit Moges.