ETA anunciará dissolução no primeiro fim de semana de maio

A organização separatista basca ETA anunciará sua dissolução no primeiro fim de semana de maio no País Basco francês, mediante uma declaração “muito clara” – afirmou um mediador internacional, o professor da Universidade de Israel Alberto Spectorovsky, nesta quinta-feira (19).

Spectorovsky é membro do Grupo Internacional de Contato (GIC), composto por personalidades de diferentes países para trabalhar pela paz no País Basco, uma região do norte da Espanha com 2,2 milhões de habitantes.

“Aparentemente”, o anúncio da dissolução acontece no primeiro fim de semana de maio, “se não houver algum imprevisto de último momento”, disse à rádio pública basca EITB Spectorovsky, confirmando uma informação da televisão basca ETB.

O anúncio será no País Basco francês, indicou.

O grupo ETA renunciou à luta armada em 2011 e entregou suas armas em abril de 2017, fornecendo à Justiça francesa uma lista de seus depósitos.

“Já entramos em uma nova fase, na qual se pode falar não apenas de pós-desarmamento, não apenas de pós-violência, mas de pós-ETA. Isso é muito importante e vai ficar muito claro”, declarou Spectorovsky.

Criada em 1959 durante a ditadura de Francisco Franco, a ETA tem um histórico de atentados a bomba e de assassinatos que deixou 829 mortos, além de sequestros e extorsões, em nome de sua luta armada pela independência do País Basco e Navarra.

Depois de sua dissolução, “esperamos que toda a situação das condições dos presos (da ETA)” seja discutida, afirmou Spectorovsky.