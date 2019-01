Estrela do rap Cardi B ataca Trump por ‘shutdown’

A rapper do momento nos Estados Unidos, Cardi B, publicou um vídeo em seu Instagram no qual ataca o presidente Donald Trump pela paralisação parcial do governo, que já dura quatro semanas.

A artista nascida no Bronx, com 40 milhões de seguidores na rede social, questionou duramente o presidente por pedir aos funcionários estatais que estavam de licença pelo “shutdown” que executem tarefas vitais para o governo sem receber salário.

“Trump está mandando que os funcionários do governo federal voltem a trabalhar sem receber”, disse no vídeo a cantora, conhecida por hits como “Bodak Yellow” e “I Like It”.

“Não quero escutá-los, filhos da puta, dizendo ‘ah, mas o Obama fechou o governo durante 17 dias'”, falou no clipe, com mais de 10 milhões de visualizações, sobre o “shutdown” de 2013

“Sim, vadia! Pela saúde! Para que sua avó possa medir a pressão”, continuou.

“Nós realmente precisamos levar isso a sério”, disse Cardi B a seus fãs sobre o “shutdown”, que persiste devido à falta de acordo entre Trump e os democratas no Congresso, aos quais ele pede 5,7 bilhões de dólares para construir um muro na fronteira com o México, porque ele acredita que vai parar a imigração ilegal.

“Nosso país está no inferno”, afirmou a cantora de 26 anos. “Tudo para a porra de um muro (…) É uma loucura”, disse Cardi B, cujo pai é dominicano e a mãe, de Trinidad. “Acho que devemos fazer alguma coisa.”