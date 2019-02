Nova estratégia de May para o Brexit é derrotada em votação simbólica

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, foi derrotada nesta quinta-feira em uma votação simbólica no Parlamento sobre sua estratégia para o Brexit, num resultado que mina sua posição nas negociações com a União Europeia para garantir mudanças no acordo de saída do bloco.

Os parlamentares decidiram rejeitar por 303 votos a 258 uma moção que lhes pedia que reafirmassem o apoio ao plano de May de buscar mudanças em seu acordo para o Brexit. Muitos membros do Partido Conservador, o mesmo da premiê, favoráveis ao Brexit planejaram se abster da votação por temerem amenizar sua posição sobre um desligamento da UE sem acordo.