Estrangeiros irão operar voos fretados na Rússia durante a Copa

Moscou – Companhias aéreas estrangeiras terão permissão para realizar um número limitado de voos fretados entre cidades russas durante a Copa do Mundo, em junho e julho, disse nesta quinta-feira o ministro dos Transportes da Rússia, Maxim Sokolov.

Atualmente, somente grandes companhias aéreas estrangeiras têm permissão para voar dentro da Rússia e de/para o país, em rotas definidas pelo ministério.

Sokolov disse que companhias aéreas estrangeiras irão realizar voos dentro da Rússia para “aliviar o pico do tráfego” somente quando companhias domésticas não puderem levar passageiros com um preço comparável, no mesmo horário e sob os mesmos termos, para os mesmos destinos.

Segundo ele, entre 3 milhões e 5 milhões de torcedores irão viajar durante a Copa do Mundo, que será realizada em 11 cidades, de Kaliningrado, no oeste do país, a Ecaterimburgo, a 2.500 quilômetros de distância no leste, e Sochi, no Mar Negro.

Ferrovias russas planejam transportar cerca de 500 mil torcedores de graça em 400 trens durante o torneio.

A Aeroflot será a principal companhia aérea eserá responsável por cerca de 40 por cento de todos os torcedores viajantes esperados para assistir às 64 partidas que serão disputadas no torneio, que acontece de 14 de junho a 15 de julho.