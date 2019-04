Estes são os países mais positivos do mundo em 2019

São Paulo – O Paraguai e o Panamá estão empatados no topo de um ranking simpático, para dizer o mínimo: são os países mais positivos do mundo. É o que mostra a edição 2019 da pesquisa “Emoções Globais”, produzida anualmente pelo Instituto Gallup e divulgada nesta quinta-feira, 25 de abril.

O levantamento, que considera dados de 2018, analisou as percepções de vida das populações de 143 países. Ao todo, 151 mil pessoas foram entrevistadas na tentativa de capturar sentimentos e emoções e mostrar como é a sua experiência diária.

Para medir os sentimentos positivos, foram feitas cinco perguntas sobre o dia anterior desses entrevistados:

Você se sentiu descansado?

Você foi tratado com respeito durante todo o dia?

Você sorriu ou riu bastante?

Você aprendeu algo interessante?

Você sentiu alegria?

A partir dessas respostas, os países receberam pontuações de 0 a 100. Quanto mais próxima de 100, maior a prevalência de sentimentos positivos na população daquele país.

Ao contrário do que se pode imaginar, não há nenhum país europeu ou desenvolvido no topo do ranking. E isso apesar de esses países serem presença frequente em listas que medem bem-estar e qualidade de vida.

Os países mais positivos do mundo

O estudo mostrou que representantes da América Latina são a maioria no ranking dos países mais positivos. O Paraguai lidera a lista desde 2015 e agora é acompanhado do Panamá. Para a análise, isso mostra um traço cultural e que é o de focar no lado positivo da vida.

Há, ainda, um único país de fora da América Latina: a Indonésia. Veja abaixo lista completa:

Paraguai Pontuação: 85

Panamá Pontuação: 85

Guatemala Pontuação: 84

México Pontuação: 84

El Salvador Pontuação: 83

Indonésia Pontuação: 83

Honduras Pontuação: 83

Equador Pontuação: 83

Costa Rica Pontuação: 83

Colômbia Pontuação: 83

A positividade no mundo

No âmbito global, o índice que mede as experiências positivas está em 71 pontos em 2019, a mesma pontuação obtida em 2013, 2014 e 2015. Entre 2016 e 2017, uma leve queda foi registrada, mas isso parece ter sido revertido neste ano.

71% dos entrevistados responderam ter sentido “muita alegria” no dia anterior ao da entrevista e 72% disseram que se sentiam bem descansados. 74% das pessoas relataram sorrido ou rido muito, enquanto 87% sentiram que foram tratados com respeito.